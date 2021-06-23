الزراعة تصدر حزمة قرارات لزيادة الانتاج الوطني

2021/06/23 | 19:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، حزمة قرارات، وذلك خلال اجتماع ناقش الملفات والإجراءات التي تسهم في خدمة العملية الزراعية و زيادة الانتاج الوطني كما ونوعا.وقالت الوزارة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “وزير الزراعة محمد الخفاجي، ترأس اليوم الاربعاء، جلسة هيئة رأي الوزارة للنظر في عدد من الملفات والإجراءات …

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