2021/06/23 | 19:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الأربعاء، ان المنافذ الحدودية من الملفات الناجحة في الاداء الحكومي وذلك من خلال ضمان حماية المنتج الزراعي والصناعي.وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “رئيس مجلس الوزراء استقبل في مكتبه اليوم رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يبحث مع رئيس هيئة المنافذ الحدودية عدة ملفات first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يبحث مع رئيس هيئة المنافذ الحدودية عدة ملفات) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يبحث مع رئيس هيئة المنافذ الحدودية عدة ملفات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).