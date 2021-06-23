حريق يلهب مقبرة السيارات في بابل.. والدفاع المدني تزج 7 فرق إطفاء لإخماده (صور)

2021/06/23 | 19:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، الأربعاء، إخماد حريق اندلع في مقبرة العجلات القديمة في محافظة بابل.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 حزيران 2021)، إنه "بمشاركة 7 فرق إطفاء من مركز دفاع مدني بابل، تم إخماد حادث حريق اندلع في مقبرة العجلات القديمة بالمحافظة".

وأضاف، "حيث تمكنت مفارزنا من إخماد حادث الحريق على طريق حلة – نجف، بهمة عالية وبوقت قياسي، والحد من توسع النيران وانتشارها وبدون أي أضرار بشرية".

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