العراق: جرحى في هجوم على منزل نائب بالاسلحة البيضاء (صور)

2021/06/23 | 19:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تعرض مكتب النائب حسف دعم الجنابي في ناحية الحمزة الغربي الى اعتداء من قبل مجموعة مجهولة.

وقال المكتب الاعلامي للنائب في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه اليوم (23 حزيران 2021) انه "على اثر الاعتداء اصيب عدد من منتسبي مكتب النائب جراء طعنهم بآلات حادة الى جانب سرقة محتوى المكتب وتكسير الابواب وزجاج وشبابيك المكتب."

واضاف البيان "ان هذا الاعتداء ينبئ بتطورات مستقبلية خطيرة لابد من الوقوف دون حصولها، وندعو الجهات المختصة والمعنية الى القيام بواجبها وحماية الممتلكات الخاصة والعامة ورع الزمر المنفلتة التي تعمل على بث الفرقة والفتن وزعزعة أمن واستقرار المناطق الأمنه."

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