2021/06/23 | 20:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني شح مياه ونزوح وسوء تغذية وانقراض أنواع من الحيوانات والنباتات، كل هذا بسبب التغير المناخي الذي سيدمر حتما الحياة كما نعرفها حاليا على كوكب الأرض في غضون 30 عاما وحتى قبل ذلك، وفق ما تحذر منه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحذيرات مناخية..



العالم على أعتاب “تداعيات كارثية” المركز الخبري الوطني.

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