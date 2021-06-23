2021/06/23 | 20:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية التابعة الى مؤسسة الشهداء، اليوم الأربعاء، عن أسباب توقف صرف الفروقات المالية، فيما أشارت إلى إمكانية صرفها بشرط واحد.‏لعبتوا وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مؤسسة الشهداء توضح أسباب توقف صرف الفروقات المالية المركز الخبري الوطني.

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