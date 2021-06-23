2021/06/23 | 20:05 - المصدر: قناة التغيير

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شاهد لقاء محمد الحلبوسي مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي | فيديو

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