عائلات سورية ضحية “سماسرة” يستغلون قضايا اعتقال أبنائها لسحب الأموال منها

2021/06/23 | 20:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة عبر الأقمار الصناعية تم الحصول عليها من منظمة العفو الدولية في السابع من شباط/فبراير 2017 وموزعة من مركز فرنسي للأبحاث الفضائية تظهر سجن صيدنايا السوري © CNES/ا ف ب/ارشيف صورة موزعة بيروت (أ ف ب) – باعت أم سعيد كل ما تملك، حتى فرش منزلها، كي تدفع لـ”سماسرة” أوهموها أنهم قادرون […]

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