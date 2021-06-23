مخاوف دولية من تدفق مهاجرين أفغان بعد انسحاب الاطلسي من افغانستان

2021/06/23 | 20:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روما,-(أ ف ب) – أعرب رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي الأربعاء عن مخاوفه من وصول عدد كبير من المهاجرين الأفغان الى أوروبا بعد انسحاب حلف شمال الأطلسي من أفغانستان والذي يفترض أن ينجز في 11 أيلول/سبتمبر.وقال أمام النواب عند حديثه عن اجتماع المجلس الأوروبي الخميس والجمعة الذي سيطرح أيضا على جدول أعماله مسألة […]

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