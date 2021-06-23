خبراء المناخ: العالم على أعتاب تداعيات مناخية كارثية

2021/06/23 | 20:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المهندس هيرنان ساندينو واقفا أمام بحيرة سويسكا التي جفت بسبب التغير المناخي بحسب السلطات البيئية في كوكونوبا في وسط كولومبيا الشمالي في التاسع من آذار/مارس 2021 © ا ف ب/ارشيف راول اربوليدا باريس (أ ف ب) – شحّ مياه ونزوح وسوء تغذية وانقراض أنواع من الحيوانات والنباتات… سيدمّر التغيّر المناخي حتماً الحياة كما […]

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