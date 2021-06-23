انخفاض الدولار في العراق

2021/06/23 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

انخفض سعر صرف الدولار، اليوم الاربعاء، الى 147,250 قبل اغلاق البورصة ظهر اليوم.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، ان سعر صرف الدولار انخفض لغاية الثانية من ظهر اليوم قبل اغلاق البورصة الى 147,250 دينار للورقة فئة 100 دولار.

وكانت محافظات الوسط والجنوب شهدت، صباح اليوم، انخفاض سعر صرف الدولار الى 148000 الشراء للورقة فئة 100 دولار.

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