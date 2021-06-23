"الذهب الأخضر" يستقطب عصابات الجريمة الجريمة المنظمة بجنوب أفريقيا

2021/06/23 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

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عثرت عصابات الجريمة المنظمة بجنوب أفريقيا على مجال جديد تمارس فيه نشاطها وهو سرقة بساتين الأفوكادو، وهي فاكهة أصبحت تدر دخلا كبيرا بسبب رواجها في الأسواق، لدرجة أنه أصبح يطلق عليها وصف "الذهب الأخضر".

وأكثر ما يخشاه زاندر إرنست هو أن يتفاقم الوضع، مما ينتج عنه وفاة أشخاص في الصراع المرير للحصول على ثمار هذه الفاكهة المحببة.

ويشمر هذا المزارع الجنوب أفريقي عن ساعديه، ويسير متمهلا خلال ما يبدو أنها صفوف لا نهاية لها من الأشجار المثقلة بثمار الأفوكادو الناضجة اليانعة، وفي المساحات الخضراء المرتفعة في بلدة تزانين الكائنة بمقاطعة ليمبوبو يزدهر النشاط التجاري لهذه الفاكهة؛ حيث تجرى الاستعدادات لتصديرها لأوروبا.

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