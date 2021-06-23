بدءا من يوم الاحد المقبل .. منع غير المطعمين بلقاح كورونا من الدخول الى المجمعات التجارية في الكويت

2021/06/23 | 20:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت لجنة مراقبة تنفيذ اشتراطات مكافحة فيروس كورونا في الكويت أنه تقرر منع غير المطعمين ضد كورونا من دخول المجمعات التجارية اعتبارا من يوم الأحد المقبل.وقال نائب رئيس اللجنة أحمد المنفوحي إن : الفرق الميدانية للجهات الحكومية المعنية ستقوم بالتواجد عند مداخل المجمعات التجارية للسماح للمواطنين والمقيمين الذين أخذوا جرعة أو جرعتين من اللقاح بالدخول فقط.واكد ان : الفرق الميدانية ستواصل زيارتها الميدانية للمطاعم والمقاهي والاندية الصحية والصالونات النسائية والرجالية للتأكد من تطبيق جميع مرتادي هذه الاماكن للاشتراطات الصحية وممن أخذوا اللقاح المعتمد في الكويت./انتهى3

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