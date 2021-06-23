الشروع باعمار السوق العصري وشوارع ايمن الموصل

2021/06/23 | 20:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ شرعت مديرية بلدية نينوى باعماروترميم السوق العصر في ايمن الموصل .وقال قائممقام الموصل زهير الاعرجي للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/ أن بلدية مدينة الموصل شرعت ضمن حملتها لأعادة الحياة الى أيمن الموصل بتبليط واكساء شارع سوق العصري في منطقة باب الطوب ومعالجة الأرصفة ليتسنى للمواطنين إفتتاح محالهم التجارية "واضاف الاعرجي انه "من المؤمل ان يتم إنجاز العمل بالسوق وعموم شوارع ايمن الموصل خلال الأيام القليلة القادمة"/انتهى

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