2021/06/23 | 20:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤسسة الشهداء تحدد شرطاً لصرف الفروقات المالية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤسسة الشهداء تحدد شرطاً لصرف الفروقات المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).