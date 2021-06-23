2021/06/23 | 20:09 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 23 يونيو 2021 | 08:00 مساءً

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ثلاثة طلبات مائية يحملها الوفد العراقي إلى تركيا: "نريد تقاسم الضرر"

كشف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، علي راضي، الأربعاء (23 حزيران، 2021) عن ثلاثة ملفات رئيسية يعتزم وفد الوزارة الفني الذي يزور تركيا الآن مناقشتها، لحل أزمة المياه.

وقال راضي ، إن "الوفد الفني لوزارة الموارد المائية وصل إلى تركيا منذ يوم أمس وسيعقد سلسلة اجتماعات مع المسؤولين الأتراك لحل مشكلة المياه التي يعاني منها العراق".

وأضاف أن "الوفد سيناقش ثلاثة ملفات رئيسية، وهي إنشاء المركز البحثي المشترك بين البلدين، وكذلك حصة العراق من نهري دجلة والعراق، ومناقشة البروتوكول الذي أعدته وزارة الموارد المائية وتمت المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء العراقي وإرساله للجانب التركي منذ فترة"، مبينا أن البروتوكول "يتضمن تقاسم الضرر في مواسم الشحة وضمان إطلاقات عاجلة للعراق".

ويأتي ذلك، بالتزامن مع انحسار منسوب المياه، في نهري دجلة والفرات اللذان ينبعان من تركيا، في الأراضي العراقية، وخاصة في المحافظات الجنوبية، وعلى الرغم من التحذيرات التي أطلقتها المنظمات المعنية، إلا أن وزارة الموارد المائية أكدت أن لديها خزينا مائيا مناسبا لهذا الموسم.

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