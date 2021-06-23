-سيدي حماد أموسى- الامازيغي و-أوليس- اليوناني: عملية التثاقف بين ثقافات البحر الابيض المتوسط - الحسن زهور

2021/06/23 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الحسن_زهور "سيدي حماد أموسى" الامازيغي و"أوليس" اليوناني: عملية التثاقف بين ثقافات البحر الابيض المتوسط أورد إميل لاوست المستمزغ الفرنسي حكاية أمازيغية مشهورة تدخل ضمن الحكايات (légendes) المشهورة التي تروى عن سياحات القديس (الولي) الأمازيغي سيدي حماد أوموسى(1) والأعمال العجائبية والأسطورية التي قام بها خلال سياحاته(2).



ومن بين هذه القصص قصة " سيدي حماد أوموسى في كهف الغول" والتي تشبه كل ......





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