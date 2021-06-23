2021/06/23 | 20:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" دعوتها لإقامة محكمة دولية خاصة لمقاضاة عناصر داعش المعتقلين في معسكرات تشرف عليها هذه القوات، وسط تحذيرات من محاولات التنظيم تنظيم صفوفه عبر تجنيد الأطفال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عناصر داعش لدى قسد.. تحذير من عواقب الإهمال ومطالبة بمحكمة دولية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عناصر داعش لدى قسد.. تحذير من عواقب الإهمال ومطالبة بمحكمة دولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).