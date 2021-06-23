الدفاع المدني يسيطر على حريق في مقبرة العجلات القديمة

2021/06/23 | 20:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، عن السيطرة على حريق اندلع في مقبرة العجلات القديمة بمحافظة بابل.

وقالت المديرية في بيان صحفي، إنه “بمشاركة 7 فرق إطفاء وبإشىراف العميد حامد حسن برغوث مدير دفاع مدني بابل، تمكنت مفارز الدفاع المدني من إخماد حادث حريق اندلع بمقبرة للعجلات القديمة ( سكراب ) على طريق حله – نجف بهمة عالية وبوقت قياسي والحد من توسع النيران وانتشارها”.

وأشارت إلى “عدم وقوع اي أضرار بشرية”.

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