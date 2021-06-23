رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي للحلبوسي: مستعدون لدعمكم في إعادة الاعمار ومحاربة التطرف

2021/06/23 | 20:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أهمية دعم العراق أمنيا واقتصاديا من أجل تحقيق الاستقرار ودعا إلى توسيع مشاركة الشركات الفرنسية بالاستثمار والإسراع في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المتفق عليها بين البلدين.

الحلبوسي شدد خلال لقائه نظيره الفرنسي جيرار لارشيه على ضرورة فتح مقرٍّ للوكالة الفرنسية للتنمية في بغداد لتسهيل تقديم الدعم الاقتصادي، وذلك بعد ان بحث الجانبان العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال الاقتصاد والاستثمار والأمن.

وأعرب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي عن استعداد بلاده لتقديم خبراتها الاستشارية والمساهمة في دور أكبر لإعادة البناء والإعمار واستمرار التعاون لمحاربة التطرف والإرهاب.

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