الصيف يداهم العراق رسمياً.. الحرارة نحو الخمسين ابتداءً من الجمعة ولمدة أسبوع

2021/06/23 | 20:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، الأربعاء، إلى تأثر البلاد بارتفاع في درجات الحرارة ابتداء من يوم الجمعة المقبل، وستكون الرياح بنشاط محدود ابتداءً من سبت الأسبوع المقبل.

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وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعه "ناس"، (23 حزيران 2021)، إن "خرائط الطقس تشير إلى نشاط محدود في الرياح الشمالية الغربية في مناطق الجنوب وشرق المنطقة الوسطى، لتصل هباتها إلى 65 كلم في الساعة مثيرة للغبار الخفيف في المناطق الصحراوية لغاية يوم الجمعة، ومن السبت متوقع تراجع في حركة الرياح وسكونها في أغلب المناطق".

وأضاف، "ومن المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة خلال اليوم وغداً، ومن الجمعة ومطلع الأسبوع المقبل تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع مجدداً لتصل إلى 50° درجة مئوية في مناطق الجنوب وتقترب من 50° درجة مئوية في المناطق الوسطى، وبشكل أقل في باقي المناطق، لتستمر طوال الأسبوع المقبل".

الخارطة المرفقة توضح درجات الحرارة خلال السبت المقبل بحسب الأسدي:

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