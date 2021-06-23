الانبار.. الاطاحة بعنصر خطر من داعش

2021/06/23 | 20:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطاحت قوات الرد السريع، بعنصر خطر من تنظيم داعش الارهابي في محافظة الانبار.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، اليوم الاربعاء: إن قوة من الفوج الرابع اللواء الثاني التابع الى فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية، ومن خلال المتابعة المستمرة، شرعت بتنفيذ امر إلقاء القبض على احد عناصر عصابات داعش الارهابي الخطرين والمتخفي في إحدى مناطق مدينة الفلوجة.

وأضافت: ان الواجب تم تنفيذه وتسليم المتهم الى جهة الطلب، لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

PUKmedia عن خلية الاعلام الامني

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