نائب يكشف لـ ان ارتي الفائض المالي من مبيعات النفط واسباب عدم استجواب وزير المالية

2021/06/23 | 20:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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عزا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مازن الفيلي، الاربعاء، اسباب عدم انعقاد جلسات مجلس النواب العراقي، الى انشغال اعضاء البرلمان بالحملات الانتخابية.

وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مازن الفيلي، في تصريح خاص لـ أن آر تي عربية، (23 حزيران 2021) إن "الانتخابات ليست مبررا لعدم انعقاد جلسات البرلمان".

الفيلي أضاف أيضا، أن "اسباب توافقية تعطل أستجواب وزيري المالية والتجارة ومحافظ البنك المركزي".





وبالحديث عن الوضع الاقتصادي في العراق..



لفت الفيلي الى أنه "مبررات ارتفاع الدولار كانت غير قوية واصبح لدينا فائض مالي خلال الـ5 اشهر السابقة".





وأردف الفيلي، أن "التوافقات السياسية هي الغالبة على القرار الصحيح وان الوعود الحكومة لاتطبق بنسبة 10% في الواقع".

واخفق مجلس النواب العراقي بانعقاد جلسة امس الاول، لعدم اكتمال النصاب القانوني، لتحول رئاسة البرلمان الجلسة الى تداولية لعدم حضور العدد الكافي من اعضاء مجلس النواب الى قبة البرلمان.

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