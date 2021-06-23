2021/06/23 | 20:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 29 دقیقة

152 مشاهدة

قال عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق، سعد السعدي، الاربعاء، ان اتخاذ الحكومة الاميركية قرار اغلاق مواقع اعلامية عراقية، يأتي في اطار تنفيذ الخطط الاميركية المشبوهة في العراق.

وأشار عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق سعد السعدي، في تصريح خاص لـ NRT عربية، (23 حزيران 2021) الى أن "غلق مواقع اعلامية عراقية اسهم في كشف الخطط الاستراتيجية الاميركية المشبوهة التي تمارسها الادارة الاميركية على الوضع الداخلي العراقي والسيادة العراقية".

وأضاف أن "سياسة تكميم الافواه والسيطرة على الرأي العام، محاولة فاشلة وبائسة، ولن تستطيع الادارة الاميركية ان تسيطر من خلالها على الرأي العام، وهذه المحاولات لن تغير من الواقع الرافض للوجود الاميركي، وعليهم ان يغادروا العراق".

ولفت السعدي الى أن "الولايات المتحدة تدعي الحرية والديمقراطية وحرية الصحافة"، واردف قائلا: "يجب ان يعلموا ان الشعب العراقي يرفض تواجدهم في البلاد، وما هذه الا محاولات لمجابهة قرار البرلمان العراقي القاضي باخراجهم من البلاد".

وأغلقت الولايات المتحدة، الثلاثاء، مواقع إلكترونية تابعة لعدد من وسائل الإعلام العراقية والإيرانية واليمنية، حيث ظهرت رسالة على الصحفات الرئيسية تشير إلى العقوبات الأمريكية مع أختام لمكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة التجارة الأمريكية.





وقالت وزارة العدل الأميركية إن "الولايات المتحدة صادرت 33 موقعا يستخدمها اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية الإيرانية وثلاثة مواقع يديرها فصيل كتائب حزب الله المدعوم من إيران".

ونشرت مواقع قناة العالم الايرانية الإخبارية الناطقة بالعربية وقناة برس-تي في الناطقة بالإنكليزية إضافة إلى قناة المسيرة التابعة للحوثيين في اليمن رسائل مماثلة تشير إلى إغلاق مواقعها في إطار العقوبات الأمريكية، مع ظهور أختام لمكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة التجارة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلسلة التنديدات تستمر .. العصائب توجه رسالة الى امريكا بعد إغلاق مواقع اعلامية عراقية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلسلة التنديدات تستمر .. العصائب توجه رسالة الى امريكا بعد إغلاق مواقع اعلامية عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).