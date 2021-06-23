2021/06/23 | 20:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني انتشلت فرق الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، جثتين مجهولتي الهوية في الموصل.وقالت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان فرقها انتشلت جثث عدد 2 مجهولة الهوية عبارة عن هياكل عظمية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتشال جثتين مجهولتي الهوية في الموصل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتشال جثتين مجهولتي الهوية في الموصل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتشال جثتين مجهولتي الهوية في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).