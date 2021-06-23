الكاظمي يحصد ثمار المنافذ الحدودية لدورها في فرض هيبة الدولة

2021/06/23 | 20:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن هيأة المنافذ الحدودية حققت نجاحا كبيرا تمثل بفرض هيبة الدولة وضبط الأداء في المنافذ.

وأشاد الكاظمي خلال بيان وجهه إلى الهيئة، بالإنجازات التي تحققت في المنافذ من خلال الحفاظ على حماية المنتج الزراعي والصناعي، وطرح خلال لقاء جمع بين رئيس الوزراء ورئيس هيئة المنافذ الحدودية، موضوع تطوير البنى التحتية للمنافذ الحدودية من قبل المحافظات المعنية من خلال ما يخصص لذلك من عشرين بالمئة من إيراد المحافظات ضمن الموازنة الاتحادية.

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