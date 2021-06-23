الاطاحة بارهابي خطير في الفلوجة

2021/06/23 | 20:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت خلية الاعلام الامني الاطاحة بارهابي داعشي في الفلوجة.وذكرت في بيان: ان قوات الرد السريع تمكنت من الإطاحة بارهابي خطير من تنظيم داعش في الفلوجة بمحافظة الانبار.واضافت : ان قوة من التدخل السريع شرعت بتنفيذ امر إلقاء القبض على احد عناصر عصابات داعش الارهابي الخطرين والمتخفي في إحدى مناطق مدينة الفلوجة شرقي محافظة الانبار.وأضافت الخلية : انه تم تسليم المتهم الى جهة الطلب، لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه./انتهى3

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