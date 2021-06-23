طهران: سنتابع قضية حجب مواقعنا الاعلامية من قبل اميركا قانونيا

2021/06/23 | 20:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكدت طهران انها ستتابع قضية حجب مواقعها الاعلامية من قبل الولايات المتحدة عبر القنوات القانونية.واعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة حجب المواقع الاعلامية التابعة لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايرانية مثالا لمحاولات اميركا الممنهجة للمساس بحرية التعبير، مؤكدا بان ايران ستتابع هذه القضية عبر القنوات القانونية ".وقال زادة في تصريح اليوم الاربعاء ان "حجب المواقع التابعة لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايرانية على الانترنت مثالا لمحاولات الولايات المتحدة الممنهجة للمساس بحرية التعبير على الصعيد العالمي واسكات الاصوات المستقلة في الاجواء الاعلامية ".واضاف المسؤول الايراني ان "الادارة الراهنة في الولايات المتحدة تتابع بالضبط مسار الادارة الاميركية السابقة والتي لم تحصد واشنطن من ورائه سوى الفشل المضاعف ".واكد خطيب زادة ان "ايران ترفض هذه الخطوة غير القانونية والمتغطرسة وستتابع القضية عبر القنوات القانونية"./انتهى2

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