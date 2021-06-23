2021/06/23 | 20:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الأربعاء، القبض على ثلاثة أشخاص قاموا بإطلاق العيارات النارية خلال حفل زفاف في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارزها في منطقة العامرية، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص يقومون برمي الاطلاقات النارية في حفل زفاف".وأشارت إلى أنها "ضبطت بحوزتهم مسدس عدد ١ وبنادق كلاشنكوف عدد ٢".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 3 أشخاص أطلقوا النار بالهواء خلال 'عرس' في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 3 أشخاص أطلقوا النار بالهواء خلال 'عرس' في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).