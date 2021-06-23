الإطاحة بعنصر 'خطر' من داعش غربي العراق

2021/06/23 | 20:39 - المصدر: السومرية نيوز

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تمكنت قوات الرد السريع، من الإطاحة بعنصر "خطر" من تنظيم داعش في محافظة الانبار.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، الأربعاء، إن "قوة من الفوج الرابع اللواء الثاني التابع الى فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية، ومن خلال المتابعة المستمرة، شرعت بتنفيذ امر إلقاء القبض على احد عناصر عصابات داعش الارهابي الخطرين والمتخفي في إحدى مناطق مدينة الفلوجة".

وأضافت الخلية، أن "الواجب تم تنفيذه وتسليم المتهم الى جهة الطلب، لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

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