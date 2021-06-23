2021/06/23 | 20:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، عن إجراءاتها لحسم حصة العراق المائية مع تركيا وسوريا، مشيرة إلى أن المتضرر الاكثر من شح المياه هي دول المصب.وقال الناطق باسم الوزارة علي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فريق عراقي في تركيا لحسم ملف المياه المركز الخبري الوطني.

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