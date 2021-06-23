المعارضة التركية تحذر من الغرق بـ

2021/06/23 | 20:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجه الخطة التي قدمتها الحكومة التركية بشأن تأمين مطار كابول في أفغانستان رفضا داخليا من جانب أحزاب المعارضة، والتي حذرت بدورها من الغرق في "المستنقع الأفغاني"، لاسيما بعد القرار الذي اتخذته دول حلف شمال الأطلسي بالانسحاب من البلاد.

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