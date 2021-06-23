إيران والعراق يبحثان سبل الدفع بمشروع الربط السككي بين الشلامجة والبصرة

2021/06/23 | 20:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث مساعد وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني امير محمود غفاري، مع وزير النقل العراقي ناصر الشبلي سبل الدفع بمشروع الربط السككي بين الشلامجة والبصرة . وبحسب وكالة الأنباء الايرانية، ان “هذا الاجتماع الذي عقد بمشاركة وفدي البلدين الى جانب مسؤول بسفارة ايران في بغداد، جرى خلاله توقيع الجانبين على محضر اجتماع حول …

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