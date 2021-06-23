تسريبات جديدة تكشف ألوان ومواصفات “آيفون 13”

2021/06/23 | 20:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت تسريبات عن ألوان ومواصفات هاتف “آبل” المنتظر “آيفون 13″، المقرر الإعلان عنه في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأظهرت التسريبات التي نشرها موقع “ذا فيرج”، صدور الهاتف باللونين البرتقالي والبرونزي، على عكس التسريبات السابقة، التي قالت إنه الهاتف الجديد سيكون باللون الوردي.

وكشف موقع “سي نت” الأمريكي أنه يتوقع إطلاق أربعة طرازات مرة أخرى من الهاتف هذا العام، وهي “آيفون 13″، ونسخة ميني، وبرو، و”آيفون 13 برو ماكس”.

وعن سعر الهاتف، كشفت التسريبات أنها من المرجح أن تكون متشابهة جدًا لأسعار إطلاق سلسلة “آيفون 12” التي طرحتها “أبل” العام الماضي، والذي وصل سعرها إلى 829 دولارًا أمريكيًا.

وأشارت التسريبات إلى أن “آيفون 13” الجديد سيحتوي على مزايا عديدة، أبرزها سعة البطارية، التي ستحتوي على بطاريات أكبر من تشكيلة “آيفون 12”.

وزعمت التسريبات أن تصل سعة البطارية لنسخة ميني، إلى 2406 مللي أمبير، وتصل إلى 3095 مللي أمبير في الساعة لجهاز “آيفون 13″، وآيفون 13 برو، و4325 مللي أمبير في الساعة لجهاز آيفون 13 برو ماكس.

ولفتت التسريبات إلى صدور الهاتف المنتظر بشاشة لأول مرة بمعدل تحديث 120 هرتز لشاشات هاتفين فقط من الـ 4 هواتف الجديدة.

وقالت التسريبات إن الهاتف الجديد سيكون بنفس حجم “آيفون 12″، بالأبعاد 146.7×71.5×7.4ملليمتر مع وزن 162 غرامًا.

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