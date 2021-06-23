2021/06/23 | 20:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت قوات الرد السريع، من الإطاحة بعنصر “خطر” من تنظيم داعش في محافظة الانبار.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان صحفي، إن “قوة من الفوج الرابع اللواء الثاني التابع الى فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية، ومن خلال المتابعة المستمرة، شرعت بتنفيذ امر إلقاء القبض على احد عناصر عصابات داعش الارهابي الخطرين والمتخفي في إحدى مناطق مدينة الفلوجة”.

وأضافت الخلية، أن “الواجب تم تنفيذه وتسليم المتهم الى جهة الطلب، لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.

التالي

منذ 46 دقيقة

الدفاع المدني يسيطر على حريق في مقبرة العجلات القديمة

منذ ساعتين

الأمن الوطني يفكك شبكة مختصة بالتزوير في الانبار

منذ 8 ساعات

القبض على 18 شخصا أجنبيا مخالفا لقانون الإقامة في البصرة

منذ 10 ساعات

المصادقة على أحكام صادرة بحق مدير المصرف الزراعي وفرعه في صلاح الدين

منذ 11 ساعة

محكمة تحقيق الناصرية تصدر مذكرات قبض بحق المتجاوزين على القضاء في ذي قار

منذ 23 ساعة

اعتقال 33 مطلوباً بينهم ارهابيين وتدمير وكرين في كركوك

منذ 24 ساعة

الداخلية: تكشف عن إجراءات لحماية خطوط نقل الطاقة

منذ يوم واحد

الإطاحة بمتهم بحوزته دارجة مسروقة ومسدس “كولمبي”

منذ يوم واحد

البصرة..



القبض على مطلوبين بينهم تجار مخدرات

منذ يوم واحد

فرق الاطفاء تخمد حريقاً اندلع في علوة النجف

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بعنصر “خطر” من داعش غربي العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بعنصر “خطر” من داعش غربي العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).