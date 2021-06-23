2021/06/23 | 20:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أمر كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية، اليوم الاربعاء، بإعدام ما لا يقل عن 10 أشخاص،، بسبب استخدامهم شبكات هواتف صينية ”سراً“ للتواصل مع العالم الخارجي، وفق صحيفة ”ميرور“ البريطانية.وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كوريا الشمالية تعدم 10 اشخاص لهذا السبب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوريا الشمالية تعدم 10 اشخاص لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوريا الشمالية تعدم 10 اشخاص لهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).