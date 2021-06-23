قيس الخزعلي يعلق على إغلاق الولايات المتحدة لمواقع عراقية وإيرانية

2021/06/23 | 21:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عدّ الامين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، الأربعاء، القرار الأميركي بحظر مواقع عراقية وإيرانية، فشلاً في ميدان المواجهة الاعلامية بعد فشلهم في المواجهة العسكرية، بحسب قوله.

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وقال الخزعلي في تدوينة تابعها "ناس" (23 حزيران 2021)، إنه "رغم تفاهة هذه الخطوة بنظر الشجعان المقاومين، الا ان شمول قرار الاستيلاء هذا على قنوات ليس لها علاقة بمحور المقاومة انما كل ذنبها انها تدعو الى الاخلاق والفضيلة والشعائر الحسينية والمسائل الدينية ولكن من زاوية مذهب اهل البيت".

وعلق حزب الدعوة، الأربعاء، على القرار الأميركي بحجب مواقع اعلامية ممولة من إيران قائلا إنه "اعتداء وتدخل في شأن الدول وانتهاك لسيادتها".

وأكد الحزب في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (23 حزيران 2021)، ان "حجب مواقع فضائيات عراقية على شبكة الانتريت من قبل الولايات المتحدة الامريكية هو اعتداء وتدخل سافر في شأن الشعوب والدول المستقلة وهو يدخل في اطار انتهاك السيادة ، كما انه تعد صارخ على حرية الراي وتجاوز على القيم والاعراف التي اقرتها الامم المتحدة والمنظمات الدولية".

وأوضح ان "هذا السلوك العدواني ينم عن رغبات وتوجهات خطيرة تسعى الولايات المتحدة الامريكية، لتحقيقها تنفيذا لمخططاتها داخل العراق وفي المنطقة من اجل تغليب مصالحها على مصالح الشعوب وحرياتها".

واشار الى ان "ادعاء الديمقراطية ورعاية الحريات في العالم يبقى محض ادعاء مالم يجد له واقعا على الارض، وهو تناقض في سلوك الولايات المتحدة التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان ونشر الديمقراطية في العالم ، بل انها بسلوكها هذا وامثاله تؤكد ان نظامها نظام ديكتاتوري يتدخل في شؤون الدول المستقلة ويرتكب افعالا تقمع الحريات وتصادرها وهو مايناقض شعاراتها التي ترفعها".

ودعا البيان "الفعاليات السياسية والمؤسسات الاعلامية والمنظمات الحقوقية، والمجتمع الدولي الى وقفة تضامنية تستنكر هذا التدخل في القضايا الاعلامية حفظا للنظام السياسي في العراق الذي تحاول الولايات المتحدة تغيير اسسه حسب مصالحها واهدافها التي تقف بالضد من تطلعات الشعب العراقي وطموحاته في حياة حرة كريمة تكفل حرية الراي والتعبير وترفض تكميم الافواه والاعتداء على حقوق الانسان".

للمزيد: بيان رسمي أميركي يكشف أسباب إغلاق عشرات المواقع في العراق وإيران

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