بحث توطيد العلاقات بين اقليم كوردستان والسويد

2021/06/23 | 21:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث دابان شدلة نائب مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، مع وزيرة الخارجية السويدية، توطيد العلاقات بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء لدابان شدلة مع وزيرة الخارجية السويدية آن ليدي، ضمن زيارته الرسمية الى السويد، يرافقه شورش قادر ممثل حكومة اقليم كوردستان في مملكة السويد.

المحور الرئيسي للقاء، كان حول السلام والامن، الديمقراطية وادارة الحكم، تقوية العلاقات السياسية بين اقليم كوردستان ومملكة السويد، فيما بحث الجانبان مسائل العلاقات المشتركة بين الجانبين، لاسيما في مجالات الصحة والتجارة، خلال محور ثان من اللقاء.

PUKmedia ترجمة

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