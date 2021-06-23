العراق على موعد مع درجات حرارة تصل الـ60 درجة مئوية

2021/06/23 | 21:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توقعت معاون رئيس المنبئين الجويين في العراق "إسراء عمر" أن يسبب منخفض حراري موسمي ارتفاعا تدريجيا بدرجات الحرارة، لتتراوح درجات الحرارة، السبت المقبل، بين 50 و51 درجة مئوية في الظل خلال منتصف النهار.

ورجحت، أن تصل درجات الحرارة تحت الشمس بين 60 إلى 65 مئوية.

وكان العراق قد تعرض مؤخرا لكتلة هوائية باردة، تسببت بحدوث موجة غبار.

وأشارت إلى أنه من الصعب التنبؤ بإمكانية حدوث أمطار صيفية خلال هذا الموسم.

ويعاني العراق بشدة خلال فصل الصيف حيث تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية.

وفي شهور الصيف التي تبدأ في حزيران، عندما ترتفع درجات الحرارة بشدة في العراق، يزداد الطلب على شبكات الكهرباء المتداعية في الدولة.

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