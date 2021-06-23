الأمن الوطني يفكك شبكة

2021/06/23 | 21:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم

الأربعاء، عن تفكيك شبكة لتزوير

الهويات والمعاملات التقاعدية، وضبط

(١٥٦) معاملة مزورة بحوزتهم، في محافظة

الانبار.

وقال الجهاز في بيان، تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "بعد و

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