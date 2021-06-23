2021/06/23 | 21:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاق حملات التلقيح في الجامعات استعدادا للعودة الى التعليم الحضوري الكامل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق حملات التلقيح في الجامعات استعدادا للعودة الى التعليم الحضوري الكامل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق حملات التلقيح في الجامعات استعدادا للعودة الى التعليم الحضوري الكامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).