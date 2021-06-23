فوز كبير لاسبانيا على سلوفاكيا .. وفوز مثير للسويد على بولندا

2021/06/23 | 21:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حقق المنتخب الاسباني فوزا كبيرا على نظيرع السلوفاكي بخماسية دون رد ضمن مباريات الجولة الاخيرة للمجموعة الخامسة لبطولة الامم الاوربية.وفي مباراة اخرى لنفس المجموعة فاز المنتخب السويدي على نظيره البولندي بثلاثية لهدفين.وبهاتين النتيجتين ترشح منتخبا اسبانيا والسويد للدور الثاني من البطولة./انتهى3

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