النائب علاء الربيعي: تفعيل الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق وفرنسا كان من ضمن جدول المباحثات البرلمانية مع باريس

2021/06/23 | 21:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي ان تفعيل الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق وفرنسا كان من ضمن جدول المباحثات التي اجراها وفد برلماني لباريس".وقال الربيعي في تصريح متلفز ان "الجانب الامني والعسكري كان حاضرا في مباحثات الوفد العراقي في فرنسا ,مضيفا ان المباحات تضمنت بحث سبل تفعيل التعاقدات المختلفة بين العراق وفرنسا ".وتابع ان"هناك رغبة واضحة وكبيرة لدى الشركات الفرنسية بالدخول للعراق ,مشيرا الى ان دخول الشركات المستثمرة بحاجة الى تشريع قوانين نيابية ".واضاف ان "الجانب الفرنسي ابدى استعداده لمنح زمالات دراسية للطلبة العراقيين "./انتهى2

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