2021/06/23 | 21:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفذت كميات البانزين المحسن، صباح الاربعاء، من اغلب محطات الوقود المنتشرة في العاصمة بغداد.ونقلت مصادر شعبية عن اصحاب مركبات، بان”اغلب المحطات ابلغتهم، بعدم وجود بانزين محسن، لنفاذه من السوق”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محطات الوقود تخلو من البنزين المحسن) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محطات الوقود تخلو من البنزين المحسن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).