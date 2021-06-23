جورج لوكاش الكلاسيكي المثير للجدل في الفلسفة الماركسية - رشيد غويلب

2021/06/23 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب روديغر دانهمان* ترجمة: رشيد غويلبفي العام 2001 قال الكاتب الهنغاري إستفان أورسي “أنا متأكد من أن عمل لوكاش ينتمي إلى التقاليد الروحية العظيمة للبشرية”.



وبنفس اللهجة تحدث يان هونغ يوان، المسؤول عن اصدار الطبعة الرئيسية لأعمال لوكاش في الصين، معتبرا الفيلسوف الهنغاري المتوفي في 4 حزيران 1971، “رابع كلاسيكي” للماركسية إلى جانب ماركس وانجلس ولينين.



ولكن هناك تقييمات مختلفة تماما ايضا لعمل ......





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