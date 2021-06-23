التعليم تعلن انطلاق حملات التلقيح في الجامعات

2021/06/23 | 21:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، انطلاق حملات التلقيح في الجامعات استعداداً للعودة إلى التعليم الحضوري الكامل.وقالت دائرة العلاقات والإعلام التابعة للوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "التزاما بتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واستكمالا للمتطلبات الصحية والإجرائية اللازمة للعودة الى التعليم الحضوري الكامل في العام الدراسي المقبل انطلقت حملات التلقيح بالتنسيق مع وزارة الصحة في ضوء إرشادات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".وأضافت، أنه "في هذا السياق باشرت فرق صحية مختصة بحملة التطعيم في كلية الطب بجامعة النهرين لتلقيح التدريسيين والطلبة الذين تفاعلوا مع حملة التلقيح وأعربوا عن تفاؤلهم بالعودة الى الأداء الحضوري في الجامعات وتوفير سبل الوقاية وحماية منتسبي المؤسسات الأكاديمية التي يقع على عاتقها مسؤولية الوعي الصحي".

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