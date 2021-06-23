استعداداً للدوام الحضوري.. التعليم تطلق حملة تلقيح في الجامعات العراقية (صور)

2021/06/23 | 21:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، انطلاق حملات التلقيح في الجامعات؛ استعداداً للعودة إلى التعليم الحضوري الكامل.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 حزيران 2021)، إنه "التزاما بتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واستكمالا للمتطلبات الصحية والإجرائية اللازمة للعودة الى التعليم الحضوري الكامل في العام الدراسي المقبل، انطلقت حملات التلقيح بالتنسيق مع وزارة الصحة في ضوء إرشادات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

وأضافت، "وفي هذا السياق باشرت فرق صحية مختصة بحملة التطعيم في كلية الطب بجامعة النهرين لتلقيح التدريسيين والطلبة الذين تفاعلوا مع حملة التلقيح وأعربوا عن تفاؤلهم بالعودة إلى الاداء الحضوري في الجامعات وتوفير سبل الوقاية وحماية منتسبي المؤسسات الأكاديمية التي يقع على عاتقها مسؤولية الوعي الصحي".

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