2021/06/23 | 21:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 18 دقیقة

341 مشاهدة

اكدت اللجنة الدولية الدولية للصليب الأحمر، الأربعاء، إغلاق ملفات 10 أشخاص فقدوا خلال حرب الخليج الثانية 1990 – 1991، بينهم جندي عراقي عثر على رفاته في شهر شباط الماضي شمال الكويت.

وذكرت اللجنة في بيان صحفي تابعه NRT عربية، اليوم (23 حزيران 2021)، انه "في إطار الاجتماع الـ51 للجنة الثلاثية الذي عقد أمس برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أعلن بشكل رسمي عن إغلاق ملفات عشرة مفقودين وأسرى حرب كانوا قد فقدوا إبان حرب الخليج 1990-1991".

وأضاف البيان، انه "جرى إغلاق ملفات لتسعة مفقودين من أصل عشرة (8 مواطنين كويتيين ومواطن سعودي واحد) بعد التعرف على هوياتهم بناء على تحاليل الحمض النووي التي أجرتها الإدارة العامة للأدلة الجنائية الكويتية".

واوضجت، أن "الملف الأخير يعود لجندي عراقي عثر على رفاته مطلع شهر شباط الماضي في جزيرة بوبيان شمال الكويت، وأعيدت رفاته من دولة الكويت إلى جمهورية العراق في شهر آذار 2021".

ووفقا للجنة، فإن العثور على رفات المفقودين التسعة كان في موقع دفن ضمن قضاء السماوة جنوبي العراق خلال شهر آذار 2019 بفضل الجهود المشتركة للسلطات العراقية والكويتية بمساعدة خبراء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إطار عمل اللجنة الفنية الفرعية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصليب الاحمر تغلق ملفات 10 مفقودين من حرب الخليج الثانية بينهم جندي عراقي (صورة)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصليب الاحمر تغلق ملفات 10 مفقودين من حرب الخليج الثانية بينهم جندي عراقي (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).