نائب تشخص اسباب تراجع الخدمات في المحافظات

2021/06/23 | 21:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشفت عضو مجلس النواب ضحى القصير، اليوم الاربعاء، عن أسباب تراجع الخدمات في المحافظات، معللة ذلك لغياب التنسيق بين مجلس النواب والحكومات المحلية وغياب الرقابة.

وقالت لـ (بغداد اليوم)، أن "الحكومات المحلية تعمل بمعزل عن مراقبة مجلس النواب ولا يوجد أي تنسيق في المراقبة بين هاتين الجهتين حيث أن المحافظين يعملون بشكل منفرد".

واضافت أن "هنالك خلافات بين الحكومات المحلية والحكومات المركزية القى بظلاله على تقديم الخدمات في تلك المحافظات، مشيرة الى "المليارات تصرف من خلال الموازنات التي يقرها مجلس النواب الا أن المواطنين لايلمسون أي تغيير في الخدمات".

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