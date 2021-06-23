انتشال جثتين تعود لايام التحرير في الموصل

2021/06/23 | 21:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت مديرية دفاع مدني نينوى، اليوم الاربعاء، عن انتشال جثتين مجهولة الهوية تعود لأيام التحرير، مبينة انها سلمتها الى الطب العدلي.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "فرق الدفاع المدني انتشلت جثتين عبارة عن هياكل عظمية في منطقة دكة بركة بمدينة الموصل القديمة تعود لأيام تحرير الموصل من عصابات داعش الاجرامية".

واضافت ان "فرق البحث والانقاذ التابعة لمركز رتل الطوارئ انتشلت الجثث وتسليمها إلى دائرة الطبابة العدلية بموجب محضر رسمي".

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